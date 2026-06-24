Leao festeggia sui social dopo il gol contro l'Uzbekistan: il suo messaggio
Rafael Leao non segnava dal 1° marzo. Il Milan era ancora al sicuro in zona Champions League e vinceva allo "Zini" di Cremona all'ultimo secondo grazie alle reti di Pavlovic e del portoghese. Da quel momento nessuna più segnatura, tante critiche, molti fischi, fin troppe dichiarazioni. Fino a ieri, quando Rafael Leao è entrato in campo sul 4-0 del Portogallo sull'Uzbekistan e ha chiuso i conti dopo pochi minuti mettendo a segno anche il quinto gol per la formazione lusitana.
LEAO FESTEGGIA SUI SOCIAL: IL SUO MESSAGGIO
Dopo un gol al Mondiale, peraltro molto bello, che è anche il terzo complessivo in questa competizione, Leao non poteva rimanere silente sui propri social network. Per questo ieri ha pubblicato una foto della sua esultanza da surfer e ha scritto semplicemente: "Team Work", lavoro di squadra, con tanto di doppia bandiera portoghese. Tanti i compagni di Nazionale e di Milan che hanno commentato, tra questi: Santi Gimenez, Francesco Camarda ed ex come Dalot, Abraham e Daniel Maldini.
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