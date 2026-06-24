Il DS del Genoa commenta l'approccio data-centrico al calcio del Milan di Cardinale: "Credo negli algoritmi gestiti da persone che conoscono i contesti"

vedi letture

Diego Lopez, DS del Genoa, a Sky parla dell'utilizzo dei dati nel mondo del calcio

Commentando il nuovo assetto dirigenziale del Milan, con Cardinale che ha scelto un approccio anglosassone e più orientato ai dati e allo scouting, il DS del Genoa Diego Lopez dice la sua su questo modo di intendere il calcio. Di seguito le sue dichiarazioni a Calciomercato - L'Originale.

“Io credo negli algoritmi, ma negli algoritmi gestiti dalle persone che conoscono i contesti. Penso che il contesto è più del 60% del successo di un allenatore, un giocatore o un direttore. Prima si capisce il contesto e prima sappiamo che tipo di giocatore prendere. E per questo se il contesto è chiaro noi sappiamo quello che cerchiamo come società. I dati sono utili, vanno gestiti. Ci sono società che prendono i giocatori con i dati, come il Brighton, e lo fanno benissimo. Non è detto che devi avere una sola formula, credo molto nei dati gestiti da persone che capiscono il contesto”.