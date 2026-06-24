Mondiali, Jashari ancora in panchina: le formazioni ufficiali di Svizzera-Canada
Tra pochi minuti scenderanno in campo Svizzera e Canada per scontrarsi nel terzo ed ultimo match del Gruppo B. La classifica recita Canada e Svizzera a 4 punti mentre Bosnia e Qatar, che si sfideranno contemporaneamente, a 1 punto. Di seguito le formazioni ufficiali che, tra le fila degli elvetici, vede il rossonero Jashari in panchina.
SVIZZERA-CANADA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
SVIZZERA (4-2-3-1) - Kobel, Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Manzambi, Sow, Vargas, Embolo.
A disp. Keller, Mvogo, Amenda, Cumart, Widmer, Jashari, Zakaria, Aebischer, Fassnacht, Rieder, Ndoye, Okafor, Amdouni, Itten. All. Murat Yakin
CANADA (4-4-2) - Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Derek, Laryea, Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed, David, Larin.
A disp. Goodman, Dayne, Bombito, Joel, Davies, Sigur, Eustaquio, Osorio, Millar, Nelson, Shaffelburg, David, Oluwaseyi. All. Jesse Marsch
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