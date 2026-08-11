Bergomi: "Ramos mi piace molto: fa giocare bene la squadra"

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Beppe Bergomi esprime un giudizio assolutamente positivo per Gonçalo Ramos

Come è normale che sia il vero Gonçalo Ramos ancora non si è visto. Per il portoghese, nuovo centravanti del Milan, mezz'oretta contro l'Inter e un tempo intero contro il Chelsea. Indicazioni più puntuali arriveranno sicuramente sabato contro il Manchester United a Breslavia in cui ci saranno le prove generali per il Torino e dunque è altamente probabile che arriverà anche la prima maglia da titolare - ancora non ufficiale - per il nuovo numero 9 rossonero. Ramos è stato elogiato da Beppe Bergomi nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

RAMOS FA GIOCARE BENE LA SQUADRA

Giuseppe Bergomi ha commentato con positività l'arrivo di Gonçalo Ramos al Milan e il suo impatto nelle prime apparizioni: "Gonçalo Ramos mi piace molto. Ha i movimenti giusti, fa giocare bene la squadra, svuota l’area per far entrare gli esterni. Nel derby ha messo Leao davanti alla porta con un bel passaggio, ad esempio"