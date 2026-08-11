Bergomi: "Ramos mi piace molto: fa giocare bene la squadra"
Come è normale che sia il vero Gonçalo Ramos ancora non si è visto. Per il portoghese, nuovo centravanti del Milan, mezz'oretta contro l'Inter e un tempo intero contro il Chelsea. Indicazioni più puntuali arriveranno sicuramente sabato contro il Manchester United a Breslavia in cui ci saranno le prove generali per il Torino e dunque è altamente probabile che arriverà anche la prima maglia da titolare - ancora non ufficiale - per il nuovo numero 9 rossonero. Ramos è stato elogiato da Beppe Bergomi nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.
RAMOS FA GIOCARE BENE LA SQUADRA
Giuseppe Bergomi ha commentato con positività l'arrivo di Gonçalo Ramos al Milan e il suo impatto nelle prime apparizioni: "Gonçalo Ramos mi piace molto. Ha i movimenti giusti, fa giocare bene la squadra, svuota l’area per far entrare gli esterni. Nel derby ha messo Leao davanti alla porta con un bel passaggio, ad esempio"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan