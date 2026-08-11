Torino, Marchegiani: "Abate porta entusiasmo: un talento che va valorizzato"
Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista per Sky Sport, in un'intervista a Tuttosport ha parlato di Ignazio Abate, allenatore del Torino che affronterà da ex il Milan alla prima giornata. Le parole su cosa porta Abate ai granata: "Entusiasmo, competenze, è un allenatore che ha fatto un percorso molto interessante, ha lasciato intravedere delle qualità. È un talento che va valorizzato ed è positivo il fatto che conosca l’ambiente. Abate è consapevole di avere una grande chance in un momento in cui è ancora abbastanza libero da tante pressioni che gli allenatori nel corso della propria carriera devono affrontare.
Deve mettere il proprio istinto davanti a questi condizionamenti".
Poi ancora Luca Marchegiani su Ignazio Abate: "Avrebbe potuto fare un passaggio intermedio invece ha voluto cogliere l’occasione e non credo sia incoscienza, quanto coraggio e consapevolezza di quello che può dare. Si è voluto buttare in questa avventura, rischiando anche... Abate secondo me è in una fase di crescita e sono molto curioso di vederlo in una società blasonata che ha una tifoseria che mette anche un certo tipo di pressione"
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