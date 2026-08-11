Costacurta ricorda Franco Baresi: "Un grande dolore, era strepitoso"

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Alessandro Costacurta ha ricordato Franco Baresi nella sua intervista al Corriere dello Sport

Mercoledì scorso Alessandro BIlly Costacurta non è potuto mancare al funerale del suo Capitano e amico Franco Baresi. L'ex difensore rossonero è stato anche tra gli ex compagni che hanno portato il feretro all'uscita dalla Basilica di Sant'Ambrogio insieme ad Albertini, Virdis, Ambrosini, Evani e Marco Simone. Oggi in occasione di un'intervista sul Corriere dello Sport, Costacurta non ha mancato di omaggiarlo nuovamente.

FRANCO BARESI ERA STREPITOSO

Il ricordo di Alessandro Billy Costacurta per il Capitano Franco Baresi: "È un grande dolore però, come insegnava lui, dobbiamo subito voltare pagina. Era strepitoso, Franco. È vero, e sotto un certo punto di vista disturba perché tanti ragazzi che si avvicinano al calcio dovrebbero conoscere la storia di Franco, studiarlo in campo. L’impegno mio e dei miei compagni sarà quello di far emergere anche le sue qualità da atleta, la sua capacità di superare gli ostacoli. Porterò avanti la memoria di Franco per la vita, è stato un grandissimo maestro. Sarebbe stato felice dell’emozione che ha provocato nelle migliaia di persone che sono accorse al suo funerale. Lo avrebbe commosso"