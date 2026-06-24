Ibrahimovic: "Sono felice per Leao ed il suo gol. Per me è uno dei migliori quando gioca in questo modo"

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Ibrahimovic, nel ruolo di commentatore per Fox Sports, parla del Portogallo e spende belle parole per Leao, tornato al gol in nazionale

Il Portogallo vince e convince, finalmente. Cristiano Ronaldo rimandano al mittente tutte le critiche arrivate dopo il pareggio all'esordio e superano l'Uzbekistan con un netto 5-0. CR7 fa doppietta e trova gloria personale anche Rafa Leao con un bel destro sotto l'incrocio che chiude definitivamente i giochi. Zlatan Ibrahimovic, nel post partita di Fox Sports, commenta così la prestazione di Ronaldo, Leao e compagni:

PORTOGALLO FORZA 5, LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC SU LEAO

“Hanno segnato i gol che dovevano segnare. Uno degli Avengers (Ronaldo, ndr) ha segnato i suoi gol. Sono felice anche per Leao ed il suo gol. Per me è uno dei migliori quando gioca in questo modo. È positivo per la fiducia. Contro l’Uzbekistan hanno ottenuto un bel risultato, ma allo stesso tempo bisogna rimanere con i piedi per terra perché la prossima partita sarà molto più difficile”.