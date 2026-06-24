Ronaldinho: "Io e la mia famiglia non vediamo l'ora di essere a Ravenna"

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Le prime parole di Ronaldinho da nuovo tesserato del Ravenna, in Serie C

Fa strano dirlo, ma è la verità: Ronaldinho è un nuovo giocatore del Ravenna. Il sogno del proprietario Iganzio Cipriani unito alla grande visione a livello di marketing, hanno reso possibile uno dei colpi di mercato più pittoreschi degli ultimi anni. Lo stesso Cipriani ha dichiarato che Ronaldinho scenderà in campo almeno una volta in Serie C, da capire se potrà accadere in altre occasioni durante il campionato oppure se si limiterà a una presenza e basta.

RAVENNA, LE PRIME PAROLE DI RONALDINHO

Ronaldinho nel comunicato del Ravenna ieri, parlava così: "Nuovi colori, lo stesso sorriso. Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!". All'evento di presentazione a Miami, nella notte italiana, ha aggiunto: "Perché Ravenna? Durante questi anni abbiamo stretto amicizia con la famiglia Cipriani e si era presentata quest'opportunità. Io e la mia famiglia non vediamo di essere a Ravenna per conoscere tutto l'ambiente. Spero che il mio arrivo possa avere un impatto positvo e dare a molti l'opportunità di realizzare i propri sogni come ho fatto io con i miei"