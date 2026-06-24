Cucchi: "Malagò ha grande esperienza e spero abbia anche coraggio"

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Riccardo Cucchi commenta l'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC

Il giornalista e radiocronista Riccardo Cucchi, intervenuto a Radio Tutto Napoli, ha parlato della scelta di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC: "Il momento che vive il calcio italiano è talmente drammatico che la scelta di Malago, per la quale non ho mai avuto dubbi, nel senso che ero sicuro che avrebbe stravinto le elezioni, credo che sia una scelta disperata. La situazione è drammatica: tre Mondiali persi, talento disperso, organizzazione fatiscente, campionato pieno di buchi, rapporti pessimi con la Lega Calcio".

Continua Cucchi: "Chi potevano scegliere se non un uomo che aveva una grande esperienza nel mondo dello sport? Malagò ce l'ha, è indiscutibile. E l'uomo che ha gestito per anni tutto il marchingegno sportivo italiano, esperienza ne ha, conoscenze ne ha, ha capacità. lo spero che abbia anche il coraggio, perché credo che sia impossibile cambiare la situazione, il corso storico del nostro calcio, senza la voglia di fare rivoluzioni, di cambiare in profondità, di cambiare l'organizzazione, di innovare veramente senza guardare in faccia a nessuno".