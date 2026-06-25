Avv. Raimondo: “Struttura societaria del Milan orizzontale, questo dissolve le responsabilità”
Nel suo canale YouTube, l'avvocato Felice Raimondo ha analizzato la nuova struttura societaria del Milan e ha elencato quali sono le differenze con quella del Liverpool, a detta di molti la fonte d'ispirazione di Cardinale. Queste le sue parole.
"Il modello del Liverpool vanta una gerarchia verticale e cristallina. II CEO del football sovrintende, il direttore sportivo esegue e coordina lo scouting. Ogni figura ha un nome e una responsabilità precisa. II Milan invece ha optato per un comitato decisionale orizzontale. Non esiste un DS unico. Le scelte strategiche e finanziarie devono emergere dal consenso di quattro figure: Bobby Gardiner per l'intelligence, Hendrick Almstadt per il player trading, Donato Lomonte per lo Scouting e David Castelblanco per la finanza. Il problema critico di questa struttura orizzontale è che l'assenza di un capo dell'area sportiva fa l'assenza di un capo dell'area sportiva fa dissolvere le responsabilità. Nel calcio, infatti, quando un mercato fallisce e le decisioni vengono prese da un organo collegiale, la colpa è di tutti, il che equivale a dire che non è di nessuno in particolare. Come se non bastasse l'instabilità di questa struttura orizzontale, il Milan si scontra con un vero e proprio muro burocratico".
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