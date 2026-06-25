Calciomercato Amorim cerca Hjulmand, Trincao e Gonçalves? No, ad oggi la sua priorità è un'altra...

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Ruben Amorim vorrebbe portare alcuni suoi ex giocatori dello Sporting al Milan, ma al momento la sua priorità è valutare l'attuale rosa milanista

Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, alcuni suoi ex giocatori allo Sporting Lisbona sono stati subito accostati al Diavolo: si tratta in particolare del centrocampista Morten Hjulmand e degli attaccanti Francisco Trincao e Pedro Gonçalves. Tutti e tre sembrano in procinto di lasciare il club biancoverde, ma, nonostante questo, ad oggi non sono nel mirino del neo tecnico rossonero.

MILAN, AMORIM NON GUARDA PER ORA IN CASA SPORTING: LA SUA PRIORITÀ È UN'ALTRA

A riferirlo è A Bola che spiega che in questo momento la priorità di Amorim è un'altra, cioè analizzare con attenzione l'attuale rosa milanista. Il Milan si redunerà a Milanello il prossimo 13 luglio e l'allenatore portoghese vuole sfruttare al meglio le prime settimane di allenamenti per valutare da vicino i giocatori a sua disposizione e vedere come assorbiranno la sua idea di calcio.

HJULMAND, TRINCAO E GONÇALVES NON SONO OBIETTIVI DEL MILAN, MA IN FUTURO...

Questi non vuole dire che Hjulmand, Trincao e Gonçalves non potranno diventare degli obiettivi di mercato concreti del Milan che ha bisogno di rinforzi a centrocampo e soprattutto in attacco dove ci potrebbero essere diverse novità rispetto a quello di questa stagione. In un futuro non troppo lontano questo scenario potrebbe anche cambiare, ma per ora Amorim ha altri pensieri.