Non solo Jashari: anche Ricci è nel mirino dell'Atalanta. Il Milan vuole almeno 20 milioni
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Oltre a Jashari, l'Atalanta ha messo gli occhi anche su un altro centrocampista del Milan, vale a dire Samuele Ricci
Il mercato estivo, complice il Mondiale, sta andando avanti a rilento, però le voci non mancano, come per esempio quella che riguarda l'Atalanta, la quale starebbe guardando in casa rossonera per rinforzare il centrocampo. Come spiega questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, oltre ad Ardon Jashari, accostato ai bergamaschi già nei giorni scorsi, ora il club nerazzurro ha messo gli occhi anche su Samuele Ricci.
L'ex Torino piace molto a Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan, che un anno fa lo ha pagato 22 milioni di euro più bonus per prenderlo dai granata, per evitare una minusvalenza, non potrà andare sotto i 20 milioni di valutazione per il suo centrocampista in caso di trattativa.
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