Voci di un interesse del Milan per Malo Gusto, ma il francese costa moltissimo

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Secondo alcune fonti francesi e SportMediaset, il Milan sarebbe interessato a Malo Gusto: il prezzo del cartellino è però molto elevato

Il Chelsea ha comprato Marco Palestra: beffa del club londinese all'Inter che pensava di avere il laterale italiano in mano. Una mossa a sorpresa che potrebbe innescare un effetto domino, in particolare per quanto riguarda Malo Gusto. Attuale terzino destro dei Blues, secondo alcune fonti francesi e secondo SportMediaset sarebbe finito anche nel mirino del Milan, nel caso in cui il Chelsea stesso volesse disfarsene ora che è arrivato per ben 55 milioni un altro calciatore. La situazione però è più intricata di così.

MALO GUSTO AL MILAN? COSTA QUASI 90 MILIONI

Secondo quanto viene riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea al momento non sente l'esigenza di vendere Malo Gusto: o si adatta Palestra a sinistra o si entrerà in competizione. Per questo motivo se qualcuno volesse farsi avanti per il terzino francese dovrebbe soddisfare la richiesta del club londinese che è di 75 milioni di sterline. Al cambio si tratta di circa 87 milioni di euro, quasi 90 milioni. Una cifra, che se confermata, sarebbe assolutamente proibitiva per il Milan e per tanti altri club.