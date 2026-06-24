Amorim vuole riunirsi a Trincao al Milan: ecco il prezzo del cartellino

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Ruben Amorim ha indicato Francisco Trincao come uno dei primi obiettivi per il Milan: sarebbe un ritorno insieme. Il prezzo del cartellino

Il Milan sogna Francisco Trincao. O sarebbe meglio dire, Ruben Amorim sogna di riunirsi con Francisco Trincao. Il classe 1999 portoghese era una delle pedine fondamentali e cruciali dello Sporting Club del nuovo tecnico rossonero che vorrebbe approfittarne per fare una reunion con il suo talento. Quello di Trincao, attualmente impegnato con la nazionale portoghese ai Mondiali, è solo uno dei tanti nomi accostati al Milan provenienti dal Portogallo: è stato confermato anche da diverse fonti italiane, come oggi il Corriere dello Sport.

TRINCAO-MILAN: ECCO QUANTO COSTA

Francisco Trincao è sicuramente, ancora oggi, uno dei migliori giocatori dello Sporting e in generale rimane un grande talento del calcio lusitano: a soli 21 anni è stato acquistato dal Barcellona per 31 milioni di euro, dopo il suo exploit al Braga. In blaugrana è stato un po' chiuso e così, dopo l'esperienza Wolverhampton di una stagione, è tornato in patria allo Sporting dove ha ritrovato nuova luce, anche grazie ad Amorim. In quest'ultima stagione ha giocato moltissimo: 54 partite, segnando 13 gol e fornendo 18 assist. Il suo valore è sicuramente aumentato e oggi, secondo le stime del CorSport, costa almeno 40 milioni di euro.