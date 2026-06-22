Milan, Sky conferma l'interesse per Hjulmand e Trincao dello Sporting

Milan, Sky conferma l'interesse per Hjulmand e Trincao dello SportingMilanNews.it
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Oggi alle 22:00Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Gianluca Di Marzio conferma: Mortem Hjulmand e Francisco Trincao fanno parte della lista dei desideri di Amorim per il nuovo Milan

Ora che l'assetto societario è stato deciso da Gerry Cardinale (clicca QUI) può partire la nuova stagione del Milan. Questo significa, tra le altre cose, che i rossoneri potranno finalmente muoversi anche sul mercato. Riporta Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, che trovano conferme i nomi di Mortem Hjulmand e Francisco Trincao nella lista dei desideri di Amorim.

Entrambi i giocatori, sia il centrocampista ex Lecce che l'esterno offensivo, dovrebbero essere in uscita dallo Sporting Lisbona e quindi possibilmente "attaccabili" dal Milan. Non trova riscontro, secondo il giornalista di Sky, il nome di Pedro Gonçalvers. In ogni caso il tecnico portoghese studierà a fondo la rosa a disposizione prima di dare indicazioni più precise e dettagliare sul mercato.