Letizia vede positivo: "Fabregas lo fa a Como: perché al Milan non dovrebbe funzionare? Così Amorim potrà plasmare la squadra come vuole"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nuovo assetto societario imposto al Milan da Cardinale: "Responsabilizzare l’allenatore è sempre una cosa buona: Rubén Amorim é giovane, moderno, con un’idea di calcio molto precisa e di conseguenza chi meglio di lui può definire le necessità e le pecche di questa rosa. Non serve andare troppo lontano: al Como, Fabregas è il centro di qualsiasi scelta e il modello funziona, perché al Milan dovrebbe essere per forza differente? Già allo United, il portoghese aveva sottolineato di essere un manager più che un semplice allenatore: in questa nuova struttura avrà tutta la possibilità di plasmare la squadra a suo piacimento. Se abbiamo giustamente criticato la filosofia applicata due stagioni fa del “la società fa il mercato a prescindere” (citazione di Ibra), ora con coerenza dobbiamo guardare a questo scenario quantomeno con curiosità".

MILAN, LETIZIA CONFIDA IN AMORIM

"Nel 2026 - ha spiegato Letizia sul nuovo Milan - è meglio prendere un giocatore funzionale anziché uno di nome ma magari per nulla adatto alla proposta calcistica che si vuole offrire: Amorim ha già segnalato ciò di cui ritiene di aver bisogno e sicuramente dal raduno in poi correggerà ulteriormente il tiro. Mi auguro di vedere giocatori giovani, di gamba, affamati: inutile fare polemica allo sfinimento, tra tre settimane esatte il pallone ricomincia a rotolare e c’è bisogno del sostegno di tutti. Guardiamo a questa stagione con cautela ma con sana curiosità: niente illusioni, ma se già si remasse tutti dalla stessa parte e si giocasse a calcio in maniera divertente sarebbe già un enorme passo in avanti rispetto agli ultimi anni".