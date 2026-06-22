Almstadt uomo mercato, Amorim Manager, Gardiner direttore football intelligence: Milan, tutti i ruoli del nuovo comitato strategico
Cardinale ha deciso: il Milan ha un nuovo assetto dirigenziale dopo un mese di attesa. Non più "gruppo di lavoro" ma comitato strategico, che è formato dalle seguenti figure: Cardinale, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco (membro CdA Milan focalizzato su investimenti nei settori dei Media, dell'Intrattenimento e dei Consumi, ndr), che si affideranno anche alla consulenza esterna del Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic. Al momento, sembrerebbe che Jovan Kirovski continuerà ad occuparsi di Milan Futuro. Cardinale non prevede l’inserimento di nuove figure della squadra dirigenziale. Dopo settimane di ricerca non ci sarà, almeno per ora, un Head of Football e non arriverà un DS italiano.
Le trattative verranno svolte da Hendrick Almstadt - già DS nell'Aston Villa retrocesso nella stagione 15/16. Amorim prende grande importanza, una sorta di manager all'inglese. L’ultima parola su ogni operazione spetterà comunque a Gerry Cardinale.
MILAN, I RUOLI DEL COMITATO STRATEGICO
Gerry Cardinale: Proprietario
Hendrik Almstadt: Direttore del player trading
Bobby Gardiner: Direttore football intelligence
Donato Lomonte: Capo Scout
Massimo Calvelli: CEO
Vincenzo Vergine: Responsabile Settore Giovanile
Jovan Kirovski: Responsabile Milan Futuro
Ruben Amorim: Allenatore manager
Zlatan Ibrahimovic: Senior Advisor RedBird. Consulente esterno al Milan
David Castelblanco: Consulente finanziario. Presente nel CdA AC Milan
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