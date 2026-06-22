Almstadt uomo mercato, Amorim Manager, Gardiner direttore football intelligence: Milan, tutti i ruoli del nuovo comitato strategico

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Tutti le novità, ruolo per ruolo, del nuovo assetto societario del Milan. Cardinale punta sul "comitato strategico" stile Liverpool

Cardinale ha deciso: il Milan ha un nuovo assetto dirigenziale dopo un mese di attesa. Non più "gruppo di lavoro" ma comitato strategico, che è formato dalle seguenti figure: Cardinale, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco (membro CdA Milan focalizzato su investimenti nei settori dei Media, dell'Intrattenimento e dei Consumi, ndr), che si affideranno anche alla consulenza esterna del Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic. Al momento, sembrerebbe che Jovan Kirovski continuerà ad occuparsi di Milan Futuro. Cardinale non prevede l’inserimento di nuove figure della squadra dirigenziale. Dopo settimane di ricerca non ci sarà, almeno per ora, un Head of Football e non arriverà un DS italiano.

Le trattative verranno svolte da Hendrick Almstadt - già DS nell'Aston Villa retrocesso nella stagione 15/16. Amorim prende grande importanza, una sorta di manager all'inglese. L’ultima parola su ogni operazione spetterà comunque a Gerry Cardinale.

MILAN, I RUOLI DEL COMITATO STRATEGICO

Gerry Cardinale: Proprietario

Hendrik Almstadt: Direttore del player trading

Bobby Gardiner: Direttore football intelligence

Donato Lomonte: Capo Scout

Massimo Calvelli: CEO

Vincenzo Vergine: Responsabile Settore Giovanile

Jovan Kirovski: Responsabile Milan Futuro

Ruben Amorim: Allenatore manager

Zlatan Ibrahimovic: Senior Advisor RedBird. Consulente esterno al Milan

David Castelblanco: Consulente finanziario. Presente nel CdA AC Milan