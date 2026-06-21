Belgio, altra delusione: solo 0-0 contro l'Iran. E Saelemaekers è evanescente
MilanNews.it
Il Belgio pareggia ancora e ora rischia di andare fuori dal Mondiale. Partita anonima, ancora una volta, di Saelemaekers
Dopo la Turchia il Belgio rischia di diventare la seconda grande delusione di questo Mondiale. I diavoli rossi non sono ancora fuori dal torneo, anche se lo 0-0 contro l'Iran mette la selezione allenata da Martinez in una posizione molto scomoda: per sperare di andare avanti dovranno vincere per forza la terza e ultima partita del girone.
Contro l'Iran è sceso in campo da titolare anche Alexis Saelemaekers: il rossonero è stato, come spesso gli succede, evanescente ed inconcludente. E infatti è stato sostituito già al minuto 58: al suo posto Lukebakio. La partita si è poi fatta incredibilmente difficile per i belgi dopo l'espulsione di Ngoy al minuto 66. L'altro milanista De Winter è rimasto in panchina per tutta la durata del match.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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