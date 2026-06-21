Milan U15 Campione, Cresta: "Questa maglia è molto importante, per noi fondamentale onorarla tutti i giorni"
Lorenzo Cresta, allenatore del Milan U15, ha parlato dopo la vittoria del campionato dei suoi ragazzi: Empoli battuto 2-0 e Milan U15 campione d’Italia. Queste le sue dichiarazioni:
“C’è tanta soddisfazione, è un momento che condividiamo con tutti i ragazzi, tutto il club e tutti i tifosi. Questa maglia qua è molto importante, ha grande storia, e per noi è veramente fondamentale onorarla tutti i giorni nel lavoro e nella crescita. L’obiettivo del Settore Giovanile è quello di far crescere i ragazzi. E facendoli crescere ottenendo i risultati penso che sia la chiusura di un cerchio spettacolare per quella che è stata la stagione. Ringrazio tutti i ragazzi che sono sempre stati disponibili, tutte le persone che ci sono state vicine e anche oggi sono state qui con noi e tutti i tifosi che ci hanno seguito. Anche oggi ho ricevuto tantissimi messaggi, anche da colleghi e da tutto il mondo Milan. Questa è una cosa che ci inorgoglisce perché in campo abbiamo rappresentato tutto il mondo rossonero. È una cosa importantissima per noi, è un orgoglio”.
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