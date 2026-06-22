Primo Piano MN - Milan, niente più Head of Football. Cardinale ora promuove il team tecnico. Ecco chi decide il mercato

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Niente Head of Football: Amorim al centro dell'area tecnica, Almstadt operativo sul mercato e ultima parola al numero uno di RedBird: il nuovo Milan di Cardinale

Il 25 maggio Cardinale metteva in atto un repulisti totale dell’area sportiva e dirigenziale del Milan: in un solo colpo via Allegri, il DS Tare, il DT Moncada e il CEO Furlani. Un mese dopo l’unica nuova figura ufficializzata è quella di Ruben Amorim, con il portoghese che ha firmato un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione.

MILAN, UN MESE DI INCERTEZZE

Salta subito all’occhio la prima stranezza: l’allenatore è stato scelto senza che ci sia una squadra dirigenziale sportiva che possa dare una linea precisa al progetto. Prima di Amorim sembrava che si potesse andare sulla coppia Glasner-Rangnick, ma così non è stato. Col portoghese sembrava ad un passo Markus Krosche, pronto a diventare il nuovo Head of Football del Milan. Non è stato così visto che i rossoneri avevano fatto i conti senza l’oste; in questo caso, l’Eintracht Francoforte. I tedeschi, indispettiti dal modus operandi e dalle tempistiche di Cardinale, hanno alzato un muro invalicabile: Krosche non si muove. Fine.

E quindi dopo quasi un mese il Milan si ritrova con un allenatore nuovo avallato da un dirigente che non è più arrivato. Anzi, dal club rossonero ci hanno tenuto a far sapere che nella lista dei candidati al ruolo dirigenziale tutti erano d’accordo con la scelta Amorim. Ci sono state infine giornate in cui sembrava che la soluzione interna Kirovski-Gardiner potesse essere quella definitiva. E invece no.

MILAN, ORA DECIDE CARDINALE

Apprende la redazione di MilanNews.it che Gerry Cardinale, negli ultimi anni spesso ai “margini” e più propenso a delegare, ha deciso di voler essere una figura centrale nel nuovo progetto sportivo rossonero: il numero uno di RedBird interviene ed interverrà in prima persona, sarà coinvolto operativamente, darà massimo supporto a Ruben Amorim e sarà sempre in stretto contatto con il nuovo management.

E come sarà composto questo nuovo “comitato strategico”? Ruben Amorim, nel ruolo di allenatore-manager, darà una linea da seguire indicando di cosa c’è bisogno per migliorare la rosa: ruoli da rinforzare, caratteristiche indispensabili in base alla posizione, profili richiesti e via discorrendo. Qui la palla passerà al gruppo scouting-analisi dati, incaricati di individuare i calciatori idonei alle richieste del tecnico e che rientrino nei parametri tecnico-economici del club.

MILAN, ECCO IL COMITATO STRATEGICO

Il comitato strategico, così viene indicato direttamente da Cardinale, sarà composto in questo modo: Cardinale, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco (membro CdA Milan focalizzato su investimenti nei settori dei Media, dell'Intrattenimento e dei Consumi, ndr), che si affideranno anche alla consulenza esterna del Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic. Al momento, sembrerebbe che Jovan Kirovski continuerà ad occuparsi di Milan Futuro. Cardinale non prevede l’inserimento di nuove figure della squadra dirigenziale. Dopo settimane di ricerca non ci sarà, almeno per ora, un Head of Football e non arriverà un DS italiano.

Le trattative verranno svolte da Hendrick Almstadt che - nel 2015, e per meno di un anno - è stato Direttore Sportivo dell’Aston Villa arrivato 20esimo in Premier League. L’ultima parola su ogni operazione spetterà comunque a Gerry Cardinale: dopo anni di deleghe e lontananza il manager italoamericano è pronto a prendersi responsabilità operativa e decisionale. Il quadro generale genera preoccupazioni e più di una perplessità, in attesa di capire se la realtà dei fatti restituirà una fotografia fedele o meno di quanto raccontato. E soprattutto se Cardinale cambierà nuovamente idee in pochi giorni così com'è successo in questi mesi.

MILAN, I RUOLI DEL COMITATO STRATEGICO

Gerry Cardinale: Proprietario

Hendrik Almstadt: Direttore del player trading

Bobby Gardiner: Direttore football intelligence

Donato Lomonte: Capo Scout

Massimo Calvelli: CEO

Vincenzo Vergine: Responsabile Settore Giovanile

Jovan Kirovski: Responsabile Milan Futuro

Ruben Amorim: Allenatore manager

Zlatan Ibrahimovic: Senior Advisor RedBird. Consulente esterno al Milan

David Castelblanco: Consulente finanziario. Presente nel CdA AC Milan

di Antonio Vitiello, Pietro Mazzara e Manuel Del Vecchio.