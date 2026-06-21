Europa League 26-27: il Milan sa già in che fascia sarà. Sorteggio, date e regolamento della competizione

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Fallita la qualificazione in Champions League all'ultima giornata, il Milan, che ha chiuso il campionato al quinto posto alle spalle di Inter, Napoli, Roma e Como, parteciperà all'Europa League 2026-2027. Oltre al Diavolo a rappresentare l'Italia ci sarà anche la Juventus, arrivata sesta nell'ultima Serie A. Al momento, insieme alla due formazioni italiani, ci sono anche altre 11 club già certi di partecipare a questa competizione nelle prossima stagione: si tratta di Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace (Inghilterra), Real Sociedad e Celta Vigo (Spagna), Leverkusen e Hoffenheim (Germania), Marsiglia e Rennes (Francia), AZ Alkmaar (Olanda) e Torreense (Portogallo). Curioso il caso di quest'ultima che si è qualificata dopo aver vinto la coppa nazionale battendo lo Sporting Lisbona, ma nella prossima stagione giocherà ancora nella seconda serie portoghese visto che ha perso lo spareggio per la promozione in Liga Portugal contro il Casa Pia.

MILAN IN EUROPA LEAGUE: IN QUALE FASCIA SARA' IL MILAN?

Anche l'edizione 2026-2027 dell'Europa League vedrà partecipare 36 squadre che verranno divise in quattro fasce: sia Milan che Juventus sono certe di essere in prima fascia insieme a Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar e Real Sociedad. Per quanto riguarda le altre squadre, si saprà più avanti quando il quadro delle qualificate sarà al completo dopo i preliminari e i playoff che si giocheranno tra metà giugno e fine agosto (tra queste ci potrebbero essere Benfica, Qarabag, Fenerbahce, Besiktas, Bodo, Olympiacos, AEK Atene, Rangers, St. Gilloise, oltre a quelle che arriveranno dalla Champions League).

MILAN IN EUROPA LEAGUE: IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

Il prossimo 28 agosto è in programma il sorteggio della fase a girone unico dell'Europa League 26-27. Ognuna delle 36 squadre giocherà otto partite (quattro in casa e quattro in trasferta) contro otto avversari diversi e provenienti a coppie da ogni singola fascia. Al termine dell'ottava giornata, le prime otto della classifica passeranno direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla 9^ alla 24^ dovranno affrontarsi ai playoff per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. Le formazioni che chiuderanno la fase campionato dal 25° posto in giù saranno invece eliminate definitivamente (non è prevista la retrocessione in Conference League). Ottavi, quarti e semifinale si giocheranno in due partite (andata e ritorno), mentre la finale sarà una gara secca. Ricordiamo che chi vince l'Europa League si aggiudica anche un posto nella fase campionato della UEFA Champions League 2027/28, se non qualificata tramite il proprio campionato nazionale, e l'opportunità di giocare contro i vincitori della UEFA Champions League 2026/27 nella Supercoppa UEFA 2027.

MILAN IN EUROPA LEAGUE: TUTTE LE DATE FINO ALLA FINALE DI FRANCOFORTE

Queste tutte le date dell'Europa League 2026-2027:

16 giugno: sorteggio primo turno di qualificazione di UEFA Europa League ﻿

17 giugno: sorteggio secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League ﻿

9 luglio: andata primo turno di qualificazione di UEFA Europa League ﻿

16 luglio: ritorno primo turno di qualificazione di UEFA Europa League ﻿

20 luglio: sorteggio terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League ﻿

23 luglio: andata secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League ﻿

30 luglio: ritorno secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League ﻿

3 agosto: sorteggio spareggi di UEFA Europa League ﻿

6 agosto: andata terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League ﻿

13 agosto: ritorno terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League ﻿

20 agosto: andata spareggi di UEFA Europa League

27 agosto: ritorno spareggi di UEFA Europa League

28 agosto: sorteggio fase campionato di UEFA Europa League

16/17 settembre: prima giornata UEFA Europa League

15 ottobre: seconda giornata UEFA Europa League

22 ottobre: terza giornata UEFA Europa League

5 novembre: quarta giornata UEFA Europa League

26 novembre: quinta giornata UEFA Europa League

10 dicembre: sesta giornata UEFA Europa League

21 gennaio: settima giornata UEFA Europa League

28 gennaio: ottava giornata UEFA Europa League

29 gennaio: sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League

18 febbraio: andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League

25 febbraio: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League

26 febbraio: sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale di UEFA Europa League

11 marzo: andata ottavi di finale di UEFA Europa League ﻿

18 marzo: ritorno ottavi di finale di UEFA Europa League

8 aprile: andata quarti di finale di UEFA Europa League

15 aprile: ritorno quarti di finale di UEFA Europa League

29 aprile: semifinali di andata di UEFA Europa League ﻿

6 maggio: semifinali di ritorno di UEFA Europa League

26 maggio: finale di UEFA Europa League allo Stadion Frankfurt di Francoforte