Maignan preoccupa Frey: "Stranamente l’ho visto sottotono, mi è sembrato molto insicuro"

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Sebastian Frey analizza il deludente esordio di Maignan ai Mondiali con la Francia

Sebastian Frey, ex portiere francese, nel suo intervento a Radio Firenze Viola ha parlato anche di Mike Maignan. Il portiere del Milan non è parso al top nell’uscita della Francia contro il Senegal: l’ex Lille ha subito un gol abbastanza evitabile sul suo palo.

LE PAROLE DI FREY SU MAIGNAN

"Stranamente l’ho visto sottotono, mi è sembrato molto insicuro. Non è da lui, perché solitamente è un portiere molto carismatico. Spero sia stato solo un episodio. La Francia resta una delle favorite. Ma occhio alle sorprese, ho visto della Nazionali potenzialmente inferiori che invece hanno fatto delle grandi partite”.