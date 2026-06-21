Maignan preoccupa Frey: "Stranamente l’ho visto sottotono, mi è sembrato molto insicuro"
MilanNews.it
Sebastian Frey analizza il deludente esordio di Maignan ai Mondiali con la Francia
Sebastian Frey, ex portiere francese, nel suo intervento a Radio Firenze Viola ha parlato anche di Mike Maignan. Il portiere del Milan non è parso al top nell’uscita della Francia contro il Senegal: l’ex Lille ha subito un gol abbastanza evitabile sul suo palo.
LE PAROLE DI FREY SU MAIGNAN
"Stranamente l’ho visto sottotono, mi è sembrato molto insicuro. Non è da lui, perché solitamente è un portiere molto carismatico. Spero sia stato solo un episodio. La Francia resta una delle favorite. Ma occhio alle sorprese, ho visto della Nazionali potenzialmente inferiori che invece hanno fatto delle grandi partite”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Le più lette
Primo Piano
Primo PianoAlla scoperta di Aurelien Guernier: l'ala sinistra presa a zero, strappata a Chelsea e Sporting
Primo PianoIpotesi George Gardi per il Milan. Da Osimhen a Icardi, passando per Sanè: le migliori operazioni del manager italiano
Luca SerafiniIl club è diventato una cavia sperimentale. Si naviga a vista, mare mosso e scarsa visibilità. Ma non si era detto che Scaroni avrebbe taciuto?
ESCLUSIVA MN - Caressa: "Ibrahimovic cominci a lavorare per il Milan. Rangnick l'uomo giusto, ma ad una condizione"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com