Germania-Costa d'Avorio 2-1: nonostante la sconfitta partita presidenziale di Kessie

Germania-Costa d'Avorio 2-1: nonostante la sconfitta partita presidenziale di KessieMilanNews.it
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Oggi alle 00:11News
di Manuel Del Vecchio
La Costa d'Avorio perde contro la Germania, ma la prestazione degli africani è stata importante. Spicca l'ex Milan Frank Kessie

Perde la Costa d'Avorio in modo totalmente immeritato: due disattenzioni difensive, la seconda sa di beffa perché arriva nel recupero, portano alla doppietta di Undav e alla vittoria della Germania. Nagelsmann azzecca i cambi e ribalta una partita dominata per gran parte dalla selezione africana.

Partita presidenziale di Frank Kessie, autore del gol del momentaneo vantaggio nel primo tempo, ma soprattutto protagonista di una prestazione totale, una di quelle di alto livello che faceva vedere spesso al Milan. Nonostante giochi in un campionato minore Kessie è rimasto ancora un calciatore di gran livello. Sconfitta immeritata della Costa d'Avorio, la Germania va agli ottavi di finale.