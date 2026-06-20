Bondo e Terracciano lasciano la Cremonese. Lasceranno (probabilmente) anche il Milan

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Wilfred Bondo e Filippo Terracciano tornano al Milan dopo il prestito alla Cremonese. Non sembrano far parte del nuovo progetto rossonero nelle idee di Amorim

Wilfred Bondo e Filippo Terracciano, gemelli diversi. Entrambi in prestito alla Cremonese nell'ultima stagione, entrambi non riscattati ed entrambi destinati a lasciare il Milan. Probabilmente.

Il centrocampista è arrivato dal Monza a gennaio 2025 per circa 10 milioni di euro ma le prestazioni, sia a Milano che a Cremona, non hanno mai giustificato la cifra investita. Ora è in uscita: da capire se il Milan riuscirà a cederlo a titolo definitivo o solo con un altro prestito.

Diversa invece la parabola di Terracciano: il difensore ha fatto bene a Cremona, tra alti e bassi, ma la retrocessione non ha fatto scattare l'obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Può partire, ma può diventare un jolly vista la sua duttilità e il suo essere un giocatore cresciuto nel vivaio Italia. Può risultare utile per le liste UEFA visto che l'anno prossimo il Milan giocherà in Europa League.