L'ex allenatore del Leverkusen critica il metodo Krosche: "La loro politica prevede che l'allenatore non abbia influenza sulla costruzione della rosa"
L’esperienza di Albert Riera come allenatore dell’Eintracht Francoforte è durata solo 3 mesi. Il tecnico spagnolo, parlando al canale televisivo sloveno Sportklub, ha raccontato i motivi di questo matrimonio cancellato così in fretta: "Semplicemente non eravamo fatti l'uno per l'altro. Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato".
Cosa interessa ai tifosi rossoneri? Riera ha lavorato con Krosche, il dirigente che Cardinale avrebbe voluto come Head of Football del Milan. L’allenatore ha elogiato il plenipotenziario sportivo dell’Eintracht, ma ha criticato ampiamente la strategia del club tedesco. Le sue parole: "La politica del club prevede che l'allenatore non abbia alcuna influenza sullo scouting e sulla composizione della squadra. Questo non è l'ambiente giusto per me e sapevo che non possiamo lavorare insieme a lungo termine".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan