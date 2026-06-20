Primo Piano Alla scoperta di Aurelien Guernier: l'ala sinistra presa a zero, strappata a Chelsea e Sporting

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Il Milan ha chiuso nelle scorse ore l'arrivo in rossonero di Aurelien Guernier, attaccante classe 2007 che arriva a zero dal Birmingham City

Nel caos societario delle ultime settimane, il Milan ha comunque chiuso il suo primo colpo del mercato estivo 2026: si tratta di Aurelien Guernier, attaccante che arriva a zero dal Birmingham City. I rossoneri hanno battuto la concorrenza di diversi club stranieri, in particolare di Chelsea, Strasburgo e Sporting Lisbona, ex club del neo tecnico milanista Ruben Amorim. Il giovane talento inglese, che giovedì ha svolto le visite mediche e ha firmato ieri il suo nuovo contratto con il Diavolo, si unirà inizialmente al progetto Milan Futuro, ma durante la stagione si allenerà sicuramente anche con la prima squadra milanista.

MILAN-GUERNIER: LA CARRIERA DEL 2007 INGLESE

Nato il 2 dicembre 2007, Guernier, che è di nazionalità inglese ma che, grazie al padre, ha anche il passaporto francese, è cresciuto nel settore giovanile del Birmingham City dove non ha mai esordito in prima squadra, ma nell'ultimo anno è stato comunque spesso aggregato alla formazione di Chris Davies. Nella stagione 2025-2026, il giovane attaccante si è diviso tra la formazione Under 18 e la squadra Under 21, debuttando in Premier League 2. Tre i gol segnati da Guernier nell'ultmo campionato: uno al Newcastle U21, uno al Chelsea U21 e uno Manchester City U21.

MILAN-GUERNIER: LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INGLESE

Il ruolo natuale di Guernier è quello di ala sinistra, ma può giocare senza problemi anche a destra e soprattutto da trequartista alle spalle di una o due punte. L'inglese ha un'ottima tecnica e una buona visione di gioco che gli permette di essere molto ultile ai compagni anche con i suoi assist. Il neo giocatore rossonero ama puntare l'uomo nell'uno contro uno e andare via in velocità anche a campo aperto.

MILAN-GUERNIER: OPERAZIONE PORTATA AVANTI DA KIROVSKI

Nonostante il caos che c'è nel Milan, i rossoneri non si sono fatti sfuggire la possibilità di prendere a zero un talento certamente molto interessate. L'affare è stato portato avanti e chiuso da Jovan Kirovski, che però non ha potere di firma e per questo è stato Massimo Calvelli, che ha preso le deleghe dell'ex ad Giorgio Furlani, a controfirmare il contratto di Guernier.