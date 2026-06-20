Dal Portogallo: Hjulmand ha già salutato compagni di squadra e staff tecnico. E il Milan di Amorim...

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Morten Hjulmand, dicono in Portogallo, vuole lasciare lo Sporting e ha salutato compagni e staff. Amorim lo vuole, riuscirà il Milan a piazzare il colpo?

Sarà sicuramente uno dei nomi dell'estate milanista visto che Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Parliamo di Morten Hjulmand, che secondo l'edizione odierna di Record ha già salutato compagni di squadra e staff tecnico. Il danese, che ha già giocato in Serie A nel Lecce, è desideroso di una nuova avventura. In verità sarebbe voluto andare via già l'anno scorso, quando lo cercò lo United proprio di Ruben Amorim. Lo Sporting Lisbona si oppose ma il centrocampista riuscì a strappare la promessa di poter essere liberato un anno dopo, quest'estate, ad un prezzo favorevole.

Ora Amorim è il nuovo allenatore del Milan e non è un mistero che, nei dialoghi iniziali di mercato con la società, abbia fatto il nome proprio del classe 1999. Tra i due c'è enorme stima, visto che l'allenatore rese Hjulmand capitano dopo solo una stagione insieme allo Sporting. Anche Gyokeres strappò una promessa del genere l'anno scorso, salvo poi essere ceduto per 65 milioni di euro più 10 di bonus. Per Hjulmand la cifra richiesta si attesta sui 35-40 milioni, ed il danese ha estimatori da tutta Europa. Il Milan può infilarsi? Difficile dirlo, vista anche la grande sovrabbondanza che i rossoneri hanno al momento a centrocampo.