Passerini svela: "L'Interesse dell'Orlando City per Gimenez è concreto. Potrebbe anche farsi avanti e provare a fare un'offerta al Milan"

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Il collega Carlos Passerini ha dato un aggiornamento importante sul futuro di Santiago Gimenez, che potrebbe non essere al Milan.

Nel corso del consueto apputamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, il collega de Il Collega della Sera Carlos Passerini ha parlato ovviamente di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro di Santiago Gimenez: "L'interesse dell'Orlando, squadra della MLS americana, per Santiago Gimenez è concreto. Potrebbe anche farsi avanti e provare a fare un'offerta al Milan. Allora la mia domanda è: il Milan deve cedere Santiago Gimenez? Datemi una risposta che a me incuriosisce tanto. È un giocatore che ho sempre sostenuto, che ho sempre cercato di sostenere. Allo stesso tempo credo che oggi le sue chance le abbia avute e sprecate. Oggi faccio fatica a credere che ci possa essere un futuro per Santiago Gimenez al Milan".

E sul Milan

"Sto cercando di capire cosa non sta succedendo al Milan. Perché non sta succedendo niente. Dopo l'allenatore Amorim, del quale abbiamo già parlato, non è successo più nulla nel senso che il direttore sportivo non arriva, Krösche non arriva. E cosa succede? Succede che si potrebeb davvero andare avanti con una soluzione interna con Kirovski promosso? Vi dico la sincera verità: un po' mi spaventa questa soluzione. Perché Kirovski non ha fatto bene con Milan Futuro, e questo non vuol dire necessariamente che non sia bravo per la prima squadra, ma mi preoccupa perché il Milan ha bisogno di cambiare in questo momento. Ha cambiato Allegri con Amorim, e non è detto che sia una cattiva scelta. Però io l'ho detto, ritengo perché la scelta Amorim possa avere un senso, serve un dirigente di alto livello, un sostengo della società di un certo livello, e per il quale mi aspetto un direttore di un certo livello. E Kirovski non lo è. Era già dentro questo Milan e quindi ha la sua quota parte di responsabilità al disastro anche al Milan della prima squadra, a quello generale. Credo che possa essere un azzardo. È un uomo di Ibrahimovic, l'ha conosciuto a Los Angeles. E questo vorrebbe dire che Ibra avrebbe un ruolo ancora abbastanza centrale in questo Milan. E in attesa di risposte mi continuo a chiedere: è dentro o non è dentro? Decide o dà una mano?".