Milan, idea Zaniolo: occasione italiana a prezzo sostenibile
Il Milan osserva con attenzione la situazione di Nicolò Zaniolo. Il classe '99 si è rilanciato nell'ultima stagione con la maglia dell'Udinese, che nonostante lo abbia riscattato dal Galatasaray per 5 milioni di euro non è ancora riuscito a trovare un accordo economico con il calciatore, con il quale ballano circa 600-700mila euro tra domanda ed offerta per l'ingaggio.
La valutazione del cartellino dell'ex Roma si aggira sui 15 milioni di euro, cifra sostenibile anche per il Milan, soprattutto se Amorim cercasse un trequartista fisico, mancino, italiano e ancora nel pieno della carriera. Juventus e Como si sono già mosse, con il Diavolo che resta sullo sfondo, complice anche la visita a Casa Milan degli scorsi giorni dell'agente Vigorelli.
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