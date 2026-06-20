Boban spinge per il ritorno di Bennacer alla Dinamo Zagabria, ma alle sue condizioni
Stando a quanto riportato dai colleghi di Sportske Novosti, durante la riunione dei soci della Dinamo Zagabria l'ex dirigente del Milan Zvonimir Boban ha fatto sapere che vorrebbe trattenere in Croazia Ismael Bennacer, oggi legato ancora al club rossonero. Il croato considera l'algerino un profilo importante per qualità, esperienza internazionale e capacità di dare ordine in mezzo al campo. Prima, però, sarà necessario risolvere la questione relativa al suo contratto con il Diavolo.
Secondo Boban, che dunque vorrebbe dettare lui le condizioni di quest'operazione, qualora Bennacer riuscisse a trovare una soluzione con il Milan, la permanenza alla Dinamo rappresenterebbe l'opzione migliore per tutte le parti. Il giocatore avrebbe infatti la possibilità di continuare in un ambiente che lo stima e nel quale potrebbe finalmente ritrovare continuità dopo le ultime complicate stagioni, compresa la scorsa.
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