Musah potrebbe avere una seconda chance al Milan: Amorim lo vuole testare al raduno
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In un nuovo appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del centrocampo del Milan
Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata e non solo del Milan, soffermandosi in molto particolare sul centrocampo.
Sulle possibili usciti a centrocampo del Milan
"Yunus Musah è un giocatore che rientrerà al Milan come tanti altri calciatori che erano in prestito poi rientreranno. Ti voglio dire però che Amorim vuole vederlo, testarlo. È un calciatore che per caratteristiche tecniche potrebbe rientrare nei parametri di visione di Ruben Amorim. Quindi ad oggi non metterei una mano sul fuoco quando si parla di un'uscita legata a Musah, perché l'allenatore lo vuole valutarlo ed eventualmente trattenerlo".
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