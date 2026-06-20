Hjulmand-Milan, Moretto: "In questo momento non è un obiettivo del club rossonero per motivi economici e numerici"

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In un nuovo appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del centrocampo del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata e non solo del Milan, soffermandosi in modo particolare sui movimenti a centrocampo.

Su Morten Hjulmand

"Da quello che so io c'è un prezzo fissato per le squadre di Premier ed uno per le squadre italiane. In Premier Hjulmand potrebbe costare anche intorno ai 50 milioni di euro, giù di lì. In Italia la volontà, l'idea, è quello di lavorarlo ad una cifra inferiore rispetto a questo prezzo. Però ti dico che ad oggi si sta parlando tanto di Milan, ma a me non risulta che Hjulmand non sia in questo momento un obiettivo del Milan. Inanzitutto per una questione di costi. In secondo luogo per una questione numerica: il Milan in questo momento il suo centrocampo lo avrebbe già. Bisognerà poi lavorare su determinate uscite perché ti posso dire che sicuramente, ad esempio, Loftus-Cheek è sul mercato, ma ad oggi la pista Hjulmand-Milan non è una pista che io percorerrei perché a livello economico e numerico il Milan, ad oggi, dovrà pensare a qualche uscita".

Sulle possibili usciti a centrocampo del Milan

"Yunus Musah è un giocatore che rientrerà al Milan come tanti altri calciatori che erano in prestito poi rientreranno. Ti voglio dire però che Amorim vuole vederlo, testarlo. È un calciatore che per caratteristiche tecniche potrebbe rientrare nei parametri di visione di Ruben Amorim. Quindi ad oggi non metterei una mano sul fuoco quando si parla di un'uscita legata a Musah, perché l'allenatore lo vuole valutarlo ed eventualmente trattenerlo".

Su Jashari

"Anche su Jashari ti dico che si sta parlando tanto in uscita, ma è un calciatore su cui Rubern Amorim vorrebbe costruire il centrocampo. Per Amorim Jashari sarebbe un punto importante da cui ripartire, come per la società. Il Milan crede in Jashari. Tante squadre interessate, si parla di Atalanta, Juventus, di club spagnoli, Roma, ma ti dico che ad oggi Jashari è molto più vicino ad una permanenza che ad un addio".

Su Samuele Ricci e Bennacer

"Bennacer ha delle offerte e sta valutando che tipo di soluzioni intraprendere per il proseguo della sua carriera. Bennacer è in uscita. Ricci è comunque un calciatore che anche, in questo caso, come lo abbiamo detto per Musah, Amorim vuole testarlo sul campo".