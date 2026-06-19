Calciomercato Di Marzio: "Milan, si va verso una struttura che possa avere all’interno Kirovski. In questo caso Ibra sempre più centrale"

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Milan senza dirigenti nell'area sportiva, si va verso la soluzione interna con Kirovski: le ultime da Gianluca Di Marzio

Dopo il rifiuto dell'Eintracht per Krosche che strada prenderà il Milan? Secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato - L'Originale, si va verso una soluzione interna che porta a Jovan Kirovski. Queste le sue parole.

MILAN, KIROVSKI PRENDE FORZA

"Avanza la soluzione interna, quindi la soluzione caldeggiata da Ibra. L’uomo che sta portando avanti una sorta di continuità in questi giorni è Jovan Kirovski, che è stato il direttore sportivo del Milan nelle ultime stagioni e che potrebbe avere una carica diversa, e quindi occuparsi del mercato della prima squadra. Affiancato da altre figure: una interna e una esterna, col patentino. Magari italiano, che ha lavorato all’estero. Noi oggi abbiamo fatto un nome, che è quello di Domenico Teti: ci risulta che sia stato contattato. Evidentemente si sta cercando di costruire una struttura diversa ma che possa avere all’interno Kirovski che, ripeto, è l’uomo caldeggiato e portato da Ibra in tempi non sospetti. Questo renderebbe ancora più forte il ruolo e la presenza di Ibra all’interno delle decisioni del Milan del futuro”.