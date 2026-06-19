MN - Anche Scotti può lasciare il Milan: nessuna novità sul rinnovo
MilanNews.it
Il capitano del Milan Primavera Pippo Scotti può lasciare i rossoneri: nessuna novità sul suo contratto in scadenza al 30 giugno 2026
Tra i diversi profili che quest'estate dovrebbero lasciare il Settore Giovanile rossonero c'è anche Filippo Scotti: apprende la redazione di MilanNews.it che il capitano della Primavera aspettava novità sul rinnovo di contratto - l'accordo attuale scade a fine mese - che puntualmente non sono arrivate.
Sul classe 2006 ci sono diverse squadre di Serie B, con il Sudtirol particolarmente interessato, e di Serie C come la Reggiana ed il Pescara. L’arrivo di Guarnier va in questa direzione, visto che l'inglese può sostituire il numero 45 in campo. Il club rossonero è inoltre al lavoro per sostituire tutti i giovani sul piede di partenza come Lontani e Longoni.
di Lorenzo De Angelis.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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