Quando è stato chiesto a Leao del Milan e del suo futuro incerto, l’addetto stampa portoghese gli ha imposto il silenzio

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Francesco Pietrella, inviato per La Gazzetta dello Sport ai Mondiali, si è così espresso sulla prima partita di Rafael Leao.

Francesco Pietrella, inviato per La Gazzetta dello Sport ai Mondiali, si è così espresso sulla prima partita di Rafael Leao: "Stizzito, nervoso, persino infastidito da una domanda sul suo futuro rossonero, Rafa Leao ha salutato la zona mista dello Houston Stadium senza neanche passare dal corridoio dove i giornalisti si accalcano per arpionare dichiarazioni nella mischia. Cristiano Ronaldo, filato via quasi “scortato” dall'ufficio stampa portoghese e senza dire una parola, è passato da lì, ma Rafa è sgattaiolato dalla porta secondaria".

COME HA GIOCATO LEAO

"Poco da dire - ha commentato Pietrella su Leao - sulla prestazione contro la Repubblica Democratica del Congo. Leao è subentrato a Pedro Neto al minuto 71. S’è piazzato a sinistra, ha provato qualche giocata, un paio di dribbling, ma niente, partita no: 3 palloni persi su 9 giocati. Un solo dribbling tentato e non andato a segno, murato da Gedeon Kalulu, fratello di Pierre. Difficile così conquistarsi un posto dall’inizio, anche perché l’esterno del Chelsea ha sfornato l’assist per il gol di Neves e s’è fatto vedere per un paio di spunti interessanti. A fine partita, arrivato per l’unica volta in zona mista, ha risposto ai giornalisti presenti anche in italiano, ma quando gli è stato chiesto del Milan e del suo futuro incerto, l’addetto stampa portoghese gli ha imposto il silenzio: “Solo domande sulla partita”. Leao ha sparato il pallone in tribuna: “Valuterò tutto dopo il Mondiale”. L’arrivo del connazionale Amorim in rossonero non dovrebbe cambiare i piani, almeno per ora: Leao è fuori dal progetto Milan. Prima di sbarcare negli Stati Uniti aveva detto di volere una nuova sfida e di aver dato tutto. Il pensiero non sembra cambiato".