Calciomercato MN - Milan, oggi le visite mediche del 2007 Guernier: domani la firma in sede

vedi letture

Il classe 2007 Guernier, in arrivo dal Birmingham, ha sostenuto oggi le visite mediche col Milan. Domani la firma in sede

Il Milan si accinge ad ufficializzare l'arrivo di Aurelien Guernier: il classe 2007 del Birmingham oggi ha sostenuto le visite mediche di rito e, apprende la redazione di MilanNews.it, domani firmerà in sede il contratto che lo legherà al progetto Milan Futuro. L'ala sinistra inglese del Birmingham City era cercato anche dal Chelsea, pronta a mettere le mani sul giovane talento con la solita operazione condivisa con lo Strasburgo: i rossoneri hanno anticipato la concorrenza dei Blues.

In questo periodo di transizione, visto che manca ancora la parte sportiva della squadra dirigenziale, è Massimo Calvelli a firmare i contratti: nei giorni scorsi è stato ratificato come il dirigente ex ATP abbia "guadagnato" le deleghe e i poteri di firma (fino a 10 milioni) che erano dell'ormai ex AD Furlani.

di Antonio Vitiello.