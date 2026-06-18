Pellegatti sconsolato: "Rangnick disse che mancava chiarezza, in Germania sostengono sia la stessa opinione anche di Krösche"

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Le considerazioni di uno sconsolato Carlo Pellegatti in merito al mancato arrivo del tedesco Markus Krösche come direttore sportivo del Milan

Sembra davvero mancare serenità e chiarezza nel progetto tecnico del Milan. Sì, perchè giugno sta scorrendo velocemente, ed incredibilmente i rossoneri si trovano non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un amministratore delegato, un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. L'arrivo di Ruben Amorim, senza un direttore sportivo mette in allarme anche quello che sarà il mercato dei rossoneri in questa estate. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. In quali condizioni il Milan si allenerà e preparerà il pre campionato?

Di questo e molto altro ne ha parlato così Carlo Pellegatti in un video reel apparso sul proprio account Instagram: "Rangnick disse che mancava chiarezza, in Germania sostengono sia la stessa opinione anche di Krösche".