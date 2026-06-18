E se Ibra decidesse di promuovere Kirovski? L'americano non potrebbe però ricoprire il ruolo di ds: ecco perchè

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Nel Milan ancora senza dirigenza non è da escludere che Zlatan Ibrahimovic possa decidere di promuovere il suo amico Jovan Kirovski

Dopo aver incassato il no dell'Eintracht Francoforte per Markus Krosce, che sarebbe diventato il nuovo responsabile dell'area tecnica milanista, e di Timmo Hardung, il quale invece avrebbe ricoperto il ruolo di direttore sportivo, il Milan deve tornare al ricerca di nuovi dirigenti da inserire in società. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, resta da vedere se torneranno di moda vecchie piste come quelle che portano a Devin Ozek e Ramon Planes oppure si opterà per nuovi candidati, come per esempio José Boto del Flamengo.

Non è da escludere però anche un altro scenario, vale a dire la tentazione di Zlatan Ibrahmovic di promuovere l'amico Jovan Kirovski, attuale dirigente del Milan Futuro. Va però fatta una precisazione: l'americano non potrebbe però ricoprire il ruolo di ds in quanto lo scorso anno non ha completato il corso all'Unisalento e non ha quindi sostenuto l'esame a Coverciano.