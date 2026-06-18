Milan, non solo Boto e Ozek: in corsa anche Kehl per il ruolo di dt. Proposto l'ex Brighton Ayto

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Tra coloro che potrebbe sbarcare al Milan come dt ci sono il portoghese Boto, Ozek, Kehl e Ayot, quest'ultimo proposto da un intermediario

Dopo che è sfumato l'arrivo di Markus Krosche come responsabile dell'area tecnica rossonera, il Milan sarà costretto a riaprire i casting pe trovare il nuovo direttore tecnico, il quale dovrà essere d'accordo con la scelta che è stata già fatta di affidare la panchina milanista a Ruben Amorim. Ma chi potrebbe arrivare in via Aldo Rossi?

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa alcuni nomi, come per esempio quello di José Boto, oggi al Flamengo ma connazionale di Amorim e con un passato comune al nuovo allenatore milanista risalente ai tempi del Benfica. Durante i vari colloqui che ci sono stati nelle scorse settimane, il Milan ha parlato anche con Devin Ozek, ex ds del Fenerbahçe. Sullo sfondo anche l'ex Borussia Dortmund Sebastian Kehl e Jason Ayto, reduce dall'esperienza al Brighton, il quale è stato proposto da un intermediario.