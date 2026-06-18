Caos Milan: doppio no per Krosche e Hardung. Cosa succede ora?

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Il Milan ha incassato il no dell'Eintracht Francoforte che, infastidito, ha deciso di bloccare le partenze di Krosche e Hardung

Dopo aver sistemato la panchina con Ruben Amorim, il Milan sembrava in procinto di riempire anche altre due caselle libere del suo organigramma, vale a dire quelle del direttore tecnico e del direttore sportivo, ma sarà necessario aspettare ancora un po'. Per questi due ruoli erano stati scelti rispettivamente Markus Krosche e Timmo Hardung, entrambi sotto contratto con l'Eintracht Francoforte che, infastidito per il modus operandi del club rossonero, ha deciso di bloccare la partenza di entrambi. E così, a poche settimane dal raduno di Milanello, il Diavolo è ancora senza dirigenza.

MILAN, SFUMANO GLI ARRIVI DI KROSCHE E HARDUNG

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan aveva dato per scontato gli arrivi di Krosche e Hardung, facendo passare anche il messaggio che la scelta di affidare la panchina ad Amorim fosse stata avallata anche da colui che sarebbe diventato il nuovo responsabile dell'area tecnica milanista. In particolare, l'Eintracht non ha gradito il fatto di aver appreso dai media italiani che ci fosse già un accordo tra i due dirigenti tedeschi e il club di via Aldo Rossi. Inizialmente avevano pensato di chiedere al Diavolo un ricco indennizzo da 10 milioni di euro per liberarli, ma alla fine hanno maturato la decisione di non privarsi di loro e così è sfumato il loro arrivo in rossonero.

MILAN ANCORA SENZA DIRIGENZA: COSA SUCCEDE ORA?

Cosa succede ora al Milan? E' la domanda che si stanno facendo da qualche ora tutti i tifosi milanista che continuano giustamente ad essere preoccupati delle situazione della loro squadra del cuore che è ancora senza dirigenza. Il club di via Aldo Rossi fa filtrare che ci sono anche altri profili che erano stati sondati e ora verranno ricontattati. Oltre a questo, da Casa Milan fanno sapere che anche gli altri candidati che erano stati presi in considerazione erano anche loro allineati con la scelta di Ruben Amorim come allenatore e secondo questa linea, è lecito pensare che chiunque sarà messo nelle posizioni di head of football e direttore sportivo, abbia già dato un feedback positivo sul tecnico portoghese. Il casting si riapre dunque e non è da escludere che possano tornare di moda quei profili emersi nelle ultime settimane, come per esempio quelli di Viktor Bezhani, David Ozek e Ramon Planes.