Sučić: "Modric grande persona e giocatore. Milan? Non so se resterà"

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Petar Sučić, centrocampista della Nazionale croata e dell'Inter ha parlato così nel post partita di Inghilterra-Croazia, terminata 4-2 per gli inglesi in questo primo round nei Mondiali americani. Il talento dell'Inter ha anche parlato del suo compagno di nazionale Luka Modric. Un estratto delle sue considerazioni:

"Luka è una grande persona e grande giocatore, un top un campione,Tutti sono orgogliosi di giocare con lui, per questo lui è qua con noi. Giocare un altro derby in Italia? Non so se resterà al Milan".

