Trevisani avverte: "Amorim andrebbe tutelato, coccolato e lasciato lavorare"
La scelta del Milan di affidare la panchina a Ruben Amorim ha fatto storcere il naso a qualcuno. Molti lo hanno fatto in generale come segno di protesta nei confronti della proprietà e dei suoi progetti; altri non vedono di buon occhio il flop recentissimo alla guida del Manchester United, in cui Amorim ha chiaramente mancato il grande salto in una big. A prendere le difese di Ruben Amorim ci ha pensato il telecronista Riccardo Trevisani che ha offerto il suo giudizio durante Cronache di Spogliatoio.
TREVISANI: AMORIM DA TUTELARE E COCCOLARE
Il commento di Riccardo Trevisani su Amorim come allenatore: "Amorim è più di un buon allenatore. È uno che ha fatto grandi cose allo Sporting Lisbona, non è riuscito a disimpegnarsi al Manchester United dove non si è disimpegnato bene nessuno, a parte qualche colpo di Carrick che è durato qualche mese. Amorim è uno che ha dimostrato cose e che fa un calcio molto diverso da quello che il Milan ha visto l'anno scorso, è uno che andrebbe tutelato, coccolato e lasciato lavorare. Da chi è la vera domanda e perchè non è stato fatto quasi mai negli ultimi anni è l'altra grande domanda. Soprattutto parliamo di gente che viene da un altro mondo, da un altro calcio e quindi anche da altre tempistiche".
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