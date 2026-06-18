Trevisani avverte: "Amorim andrebbe tutelato, coccolato e lasciato lavorare"

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Riccardo Trevisani prende le difese di Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, sottolineando che avrà bisogno di tempo per imporre le sue idee

La scelta del Milan di affidare la panchina a Ruben Amorim ha fatto storcere il naso a qualcuno. Molti lo hanno fatto in generale come segno di protesta nei confronti della proprietà e dei suoi progetti; altri non vedono di buon occhio il flop recentissimo alla guida del Manchester United, in cui Amorim ha chiaramente mancato il grande salto in una big. A prendere le difese di Ruben Amorim ci ha pensato il telecronista Riccardo Trevisani che ha offerto il suo giudizio durante Cronache di Spogliatoio.

TREVISANI: AMORIM DA TUTELARE E COCCOLARE

Il commento di Riccardo Trevisani su Amorim come allenatore: "Amorim è più di un buon allenatore. È uno che ha fatto grandi cose allo Sporting Lisbona, non è riuscito a disimpegnarsi al Manchester United dove non si è disimpegnato bene nessuno, a parte qualche colpo di Carrick che è durato qualche mese. Amorim è uno che ha dimostrato cose e che fa un calcio molto diverso da quello che il Milan ha visto l'anno scorso, è uno che andrebbe tutelato, coccolato e lasciato lavorare. Da chi è la vera domanda e perchè non è stato fatto quasi mai negli ultimi anni è l'altra grande domanda. Soprattutto parliamo di gente che viene da un altro mondo, da un altro calcio e quindi anche da altre tempistiche".