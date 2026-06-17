MN - Monteiro (Record) su Leao: “Con Amorim resta? Dipende da lui e dal mercato, non dal tecnico”

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Il collega di RECORD André Monteiro ha raccontato e presentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il profilo di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Del tecnico portoghese ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di RECORD André Monteiro, che ha avuto modo di seguire da vicino l'ex Manchester United nei suoi anni in Portogallo, da calciatore prima e da allenatore poi di Braga e Sporting Libsona. Questo un estratto delle sue parole.

Pensa che il legame portoghese possa portare a una clamorosa permanenza di Leao?

"Non lo so. Da quello che si può intuire, credo che dipenda molto di più da Rafael Leao e da ciò che lui vuole davvero per il proprio futuro. Ovviamente, il fatto che Rúben Amorim sia un allenatore portoghese potrebbe favorire un rapporto più stretto con il giocatore, ma mi sembra che questo tipo di decisione dipenda sempre molto più dalle opportunità che si presenteranno sul mercato e dalla volontà del calciatore che da un’influenza diretta dell’allenatore. Non penso che l’arrivo di Rúben Amorim, da solo, sarebbe un fattore decisivo nel determinare la permanenza o la partenza di Rafael Leao".