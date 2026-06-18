MN - Monteiro (Record): “Amorim scelta interessante, in Serie A può mettere in pratica le proprie idee”

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Il collega di RECORD André Monteiro ha raccontato e presentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il profilo di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Del tecnico portoghese ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di RECORD André Monteiro, che ha avuto modo di seguire da vicino l'ex Manchester United nei suoi anni in Portogallo, da calciatore prima e da allenatore poi di Braga e Sporting Libsona. Questo un estratto delle sue parole.

Milan-Amorim, è ufficiale: come valuta questa scelta?

"Per il Milan si tratta certamente di una scelta molto interessante. Il club ha ingaggiato un allenatore che ha già dimostrato il proprio valore nel campionato portoghese, che ha maturato un’esperienza importante in UEFA Champions League e che, pur non avendo vissuto un’esperienza particolarmente positiva al Manchester United, ha comunque acquisito esperienza in uno degli ambienti più esigenti del calcio mondiale: la Premier League. Dal punto di vista di Rúben Amorim, è un’opportunità molto positiva. Dopo l’esperienza in Inghilterra, ha infatti la possibilità di continuare a lavorare in uno dei campionati più importanti al mondo, la Serie A, e di farlo in un club storico del prestigio del Milan. Inoltre, si tratta di un progetto che necessita di un ringiovanimento e di una ricostruzione strutturale, aspetti che potrebbero risultare particolarmente stimolanti per un allenatore con il profilo di Amorim. Quello rossonero è un contesto che potrebbe offrirgli la libertà di mettere in pratica le proprie idee, introdurre cambiamenti e affermare la propria identità, sia dal punto di vista del gioco sia per quanto riguarda la leadership e la cultura del lavoro che intende trasmettere alla squadra".