Amorim, dalla vetta portoghese al flop di Manchester: la sua carriera da allenatore

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Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Vediamo tutte le tappe della sua carriera da tecnico.

Tramite un comunicato ufficiale, il Milan ha nominato Ruben Amorim come allenatore rossonero per la prossima stagione. Il tecnico, reduce da un'esperienza negativa al Manchester United, guiderà i rossoneri nella Serie A 26/27 e inizierà il suo lavoro sul campo a partire 12 luglio, giorno dei test fisici, e 13 quando avverrà il vero e proprio raduno per il primo allenamento. Ripercorriamo tutte le tappe della sua carriera da allenatore.

AMORIM, NUOVO ALLENATORE DEL MILAN. LE TAPPE DELLA SUA CARRIERA

Queste tutte le stagioni di Ruben Amorim da allenatore.

2018/2019 Casa Pia, dal 01/07/2018 al 07/01/2019. 4 partite, 3 vittorie, 1 sconfitta

2019/2020 Sporting Lisbona, 4° classificato

2020/2021 Sporting Lisbona, 1° classificato, vittoria campionato

2021/2022 Sporting Lisbona, 2° classificato, vittoria Supercoppa di Portogallo

2022/2023 Sporting Lisbona, 4° classificato

2023/2024 Sporting Lisbona, 1° classificato, vittoria campionato

2024/2025 Sportin Lisbona, 1° classificato (momentaneo), si dimette a novembre e va a Manchester

2024/2025 Manchester United, 15°, (subentrato)

2025/2026 Manchester United, 6° (momentaneo), esonerato