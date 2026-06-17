Amorim, dalla vetta portoghese al flop di Manchester: la sua carriera da allenatore
Tramite un comunicato ufficiale, il Milan ha nominato Ruben Amorim come allenatore rossonero per la prossima stagione. Il tecnico, reduce da un'esperienza negativa al Manchester United, guiderà i rossoneri nella Serie A 26/27 e inizierà il suo lavoro sul campo a partire 12 luglio, giorno dei test fisici, e 13 quando avverrà il vero e proprio raduno per il primo allenamento. Ripercorriamo tutte le tappe della sua carriera da allenatore.
AMORIM, NUOVO ALLENATORE DEL MILAN. LE TAPPE DELLA SUA CARRIERA
Queste tutte le stagioni di Ruben Amorim da allenatore.
2018/2019 Casa Pia, dal 01/07/2018 al 07/01/2019. 4 partite, 3 vittorie, 1 sconfitta
2019/2020 Sporting Lisbona, 4° classificato
2020/2021 Sporting Lisbona, 1° classificato, vittoria campionato
2021/2022 Sporting Lisbona, 2° classificato, vittoria Supercoppa di Portogallo
2022/2023 Sporting Lisbona, 4° classificato
2023/2024 Sporting Lisbona, 1° classificato, vittoria campionato
2024/2025 Sportin Lisbona, 1° classificato (momentaneo), si dimette a novembre e va a Manchester
2024/2025 Manchester United, 15°, (subentrato)
2025/2026 Manchester United, 6° (momentaneo), esonerato
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