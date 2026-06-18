Mondiali, brutta serata per Modric: l'Inghilterra si impone 4-2 sulla Croazia

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La Croazia di Luka Modric perde 4-2 all'esordio del proprio mondiale contro l'Inghilterra. Prestazione poco positiva del rossonero Luka Modric

Partita bellissima a Dallas nella gara d'esordio del gruppo L. Parte meglio la Croazia ma l'Inghilterra passa con un rigore di Kane (ripetuto due volte) e concesso per fallo di Modric su Madueke. La squadra di Dalic trova il pari con Baturina e ancora Kane riporta avanti gli inglesi. Prima del break Musa fa 2-2. A inizio ripresa Bellingham trova la rete del 3-2. Inghilterra vicina al quarto gol e lo segna all'85' con Rashford. Serata negativa quindi per Luka Modric, in attesa ancora di sapere il suo futuro con la maglia del Milan.