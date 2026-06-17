Primo Piano ESCLUSIVA MN - Monteiro (Record): "Amorim scelta interessante per il Milan. Cosa aspettarsi? Una squadra orientata all'attacco"

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Il collega di RECORD André Monteiro ha raccontato e presentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il profilo di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Del tecnico portoghese ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di RECORD André Monteiro, che ha avuto modo di seguire da vicino l'ex Manchester United nei suoi anni in Portogallo, da calciatore prima e da allenatore poi di Braga e Sporting Libsona.

Milan-Amorim, è ufficiale: come valuta questa scelta?

"Per il Milan si tratta certamente di una scelta molto interessante. Il club ha ingaggiato un allenatore che ha già dimostrato il proprio valore nel campionato portoghese, che ha maturato un’esperienza importante in UEFA Champions League e che, pur non avendo vissuto un’esperienza particolarmente positiva al Manchester United, ha comunque acquisito esperienza in uno degli ambienti più esigenti del calcio mondiale: la Premier League. Dal punto di vista di Rúben Amorim, è un’opportunità molto positiva. Dopo l’esperienza in Inghilterra, ha infatti la possibilità di continuare a lavorare in uno dei campionati più importanti al mondo, la Serie A, e di farlo in un club storico del prestigio del Milan .Inoltre, si tratta di un progetto che necessita di un ringiovanimento e di una ricostruzione strutturale, aspetti che potrebbero risultare particolarmente stimolanti per un allenatore con il profilo di Amorim. Quello rossonero è un contesto che potrebbe offrirgli la libertà di mettere in pratica le proprie idee, introdurre cambiamenti e affermare la propria identità, sia dal punto di vista del gioco sia per quanto riguarda la leadership e la cultura del lavoro che intende trasmettere alla squadra".

Se dovesse descrivere Amorim ai tifosi del Milan in poche parole, cosa direbbe?

"Dal punto di vista tattico, Rúben Amorim è un grande sostenitore della difesa a tre. Questo significa che imposta prevalentemente le proprie squadre con un sistema di gioco basato sul 3-4-3 o sul 3-5-2. Utilizzava già questo approccio con squadre meno dominanti, come il Casa Pia durante la sua esperienza nella seconda divisione portoghese, e ha mantenuto la stessa filosofia successivamente al Braga e poi allo Sporting. Si tratta quindi del suo modello tattico preferito. Oltre a questo, Amorim è legato a un calcio offensivo, piacevole e propositivo, che rappresenta sempre uno dei suoi principali obiettivi. Possiede inoltre un profilo di leadership molto riconoscibile e forte. È una figura estremamente carismatica, che attribuisce grande importanza alla costruzione di buoni rapporti con i giocatori, pur essendo allo stesso tempo il primo a pretendere standard elevati e prestazioni importanti dalle proprie squadre. Per quanto riguarda il rapporto con i media e la comunicazione pubblica, questo è un altro dei suoi grandi punti di forza. È molto efficace nel trasmettere messaggi verso l’esterno. In Portogallo ha dimostrato questa capacità con grande abilità e, anche se lavorare in un’altra lingua potrebbe naturalmente comportare qualche difficoltà aggiuntiva — immagino che comunicherebbe principalmente in inglese — è una persona che sa perfettamente come posizionarsi pubblicamente su una vasta gamma di temi. Inoltre, comprende molto bene come utilizzare la comunicazione esterna anche per rafforzare messaggi all’interno della squadra".

Che tipo di calcio devono aspettarsi i tifosi del Milan?

"È una combinazione di molti degli aspetti che ho menzionato nella risposta precedente. Lo stile di Amorim è molto orientato all’attacco, con una forte enfasi sull’utilizzo delle corsie laterali. I suoi esterni, sia a sinistra sia a destra, sono chiamati a garantire ampiezza e profondità in modo significativo nello sviluppo del gioco della squadra. Amorim cerca di costruire la propria squadra attorno a un centrocampo solido e stabile, con un posizionamento generalmente basato su un blocco medio-alto. Allo stesso tempo, concede una notevole libertà creativa ai giocatori offensivi, incoraggiandoli a ruotare le posizioni, combinare nello stretto e creare movimenti fluidi nella fase d’attacco. Nel complesso, il suo modello di gioco si fonda su una struttura difensiva forte nelle zone centrali del campo, in particolare tra la linea difensiva e quella di centrocampo. In fase offensiva, invece, l’attenzione si sposta sull’ampiezza, sulla velocità e sulle combinazioni rapide. È uno stile di calcio molto moderno, che offre grande libertà ai giocatori nelle posizioni avanzate, mantenendo però alle loro spalle una solida struttura collettiva".

Dopo il fallimento al Manchester United, pensa che il Milan possa essere il posto giusto per Amorim per ripartire, nonostante tutte le difficoltà?

"Sì, penso che per lui fosse ovviamente importante restare al livello di un grande club, una società con ambizioni sia nazionali sia europee e con la capacità di competere per trofei importanti. Allo stesso tempo, il fatto che il Milan non si trovi attualmente in un ciclo vincente rende questa opportunità particolarmente interessante. È esattamente il tipo di sfida che cercava Amorim. Per molti aspetti, è simile alla sfida che aveva affrontato al Manchester United. Nonostante tutte le critiche e il fatto che la sua esperienza si sia poi conclusa con l’esonero, molte persone riconoscono che sia rimasto fedele alle proprie idee e che sia riuscito a migliorare diversi aspetti rispetto a ciò che la squadra faceva in precedenza. Forse non ha ottenuto i risultati che avrebbe desiderato e certamente ci sono state circostanze che hanno giocato a suo sfavore. Tuttavia, questo sembra un progetto di natura comparabile: un club storico che cerca di tornare ai massimi livelli. La differenza è che al Milan potrebbe avere una base migliore per avere successo. A mio avviso, il Milan oggi si trova in una posizione più stabile e consolidata nelle zone alte della Serie A rispetto a quanto lo fosse il Manchester United in Premier League. Questo potrebbe offrirgli fondamenta più solide su cui costruire e, potenzialmente, maggiori possibilità di ottenere il successo che sta cercando".

Ipotizzando una possibile formazione, come potrebbe schierarsi il Milan di Amorim? Chi potrebbe chiedere sul mercato?

"È difficile per me rispondere a questa domanda. Non conosco davvero il tipo di idee che potrebbe avere per la squadra. Direi che potrebbe cercare di inserire un punto di riferimento in attacco: un centravanti con caratteristiche fisiche tali da poter combinare efficacemente nello stretto con gli altri giocatori offensivi, siano essi centrocampisti o ali, ma allo stesso tempo capace anche di attaccare lo spazio alle spalle della difesa. È con questo tipo di attaccante che ha ottenuto i maggiori successi allo Sporting. Direi che è ciò che stava cercando di replicare, per esempio, nella sua seconda stagione al Manchester United attraverso gli acquisti di Højlund e Cunha. Al di là di questo, è difficile dirlo. Posso certamente immaginare che voglia apportare ulteriori aggiustamenti alla rosa".

Pensa che il legame portoghese possa portare a una clamorosa permanenza di Leao?

"Non lo so. Da quello che si può intuire, credo che dipenda molto di più da Rafael Leao e da ciò che lui vuole davvero per il proprio futuro. Ovviamente, il fatto che Rúben Amorim sia un allenatore portoghese potrebbe favorire un rapporto più stretto con il giocatore, ma mi sembra che questo tipo di decisione dipenda sempre molto più dalle opportunità che si presenteranno sul mercato e dalla volontà del calciatore che da un’influenza diretta dell’allenatore. Non penso che l’arrivo di Rúben Amorim, da solo, sarebbe un fattore decisivo nel determinare la permanenza o la partenza di Rafael Leao".