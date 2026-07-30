Primo Piano ESCLUSIVA MN - Roganovic incorona Kostic: “Il Milan ha preso l'Harry Kane montenegrino. In Serie A diventerà un top e farà 15 gol già quest’anno”

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Il Milan punta forte su Andrej Kostic e, dal Montenegro, c’è chi è convinto che i rossoneri abbiano messo le mani su un talento destinato a lasciare il segno nel calcio serbo ma sopratutto mondiale. Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it Milan Roganovic, nazionale montenegrino ed ex compagno di squadra di Kostic al Partizan Belgrado, che non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per il nuovo acquisto rossonero.

Ci racconti qualcosa di Andrej Kostic, tuo ex compagno al Partizan e in nazionale?

“Prima di tutto è una persona splendida e un grande calciatore. Mi ricorda Harry Kane perché è un falso nove che ama abbassarsi per partecipare alla manovra e poi concludere verso la porta. È andato al Milan per crescere ulteriormente e dimostrare il suo valore. Sono convinto che farà molto bene".

Per lui e per il Milan, però, è anche una scommessa. Il club non sa ancora se riuscirà a ripetere quanto fatto in Serbia, mentre per un giocatore proveniente dal campionato serbo non è mai semplice adattarsi subito a una Serie A così tattica. Come andrà questo matrimonio?

“Farà esperienza, ma secondo me possiede già le qualità necessarie per giocare a questo livello. È un ragazzo che lavora duramente ogni giorno e sono convinto che farà grandi cose al Milan. Di sicuro si farà valere".

Sembra un attaccante che cerca la conclusione da qualsiasi posizione. Ha grande fiducia nei propri mezzi?

“Sì, assolutamente. Ha un tiro straordinario dalla distanza ed è affamato di gol. Che sia dentro l’area o da fuori, cerca sempre la porta. Tira praticamente da ogni angolo del campo".

Il Montenegro ha prodotto campioni come Savicevic, Mijatovic, Jovetic, Savic e Vucinic. Kostic può essere il prossimo grande talento del vostro Paese?

“Sì, ne sono convinto. Sta imparando da giocatori come Jovetic e Savic e, se continuerà a lavorare con questa mentalità, farà grandi cose. Dal punto di vista fisico è già pronto e anche mentalmente ha tutto per imporsi. L’unico aspetto su cui deve ancora crescere è quello tattico, ma al Milan avrà tutte le possibilità per migliorare".

Quanti gol ti aspetti da lui se resterà per tutta la stagione?

“Tra i 10 e i 15 gol, a patto che giochi con continuità".

Parole che confermano la grande fiducia attorno ad Andrej Kostic. Roganovic non ha dubbi: il Milan avrebbe acquistato un attaccante moderno, completo e con un enorme potenziale, tanto da paragonarlo addirittura a Harry Kane. Ora la parola passerà al campo, dove il giovane montenegrino cercherà di dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.