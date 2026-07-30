Primo Piano Milan, idea Ethan Nwaneri. Chi è e come gioca il classe 2007 dell'Arsenal

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Il Milan ha chiesto informazioni per il talentuoso Ethan Nwaneri dell'Arsenal. Ecco chi è e come gioca il classe 2007 inglese

La mancata cessione di Leao blocca ancora tutto, e probabilmente si andrà ancora per le lunghe, ma il Milan non può rimanere con le mani in mano. Dopo aver perso Karetsas (clicca QUI) i rossoneri sono comunque alla ricerca di un nuovo trequartista, idealmente di piede sinistro e che giochi sul lato destro, da mettere a disposizione di Ruben Amorim: un calciatore che nel 3-4-2-1 sia l'elemento di fantasia, rifinitura e imprevedibilità. Il nome nuovo, ha raccontato poco fa Matteo Moretto, è quello di Ethan Nwaneri. Per il momento si tratta di un sondaggio esplorativo, necessario per comprendere le intenzioni dell'Arsenal e soprattutto le eventuali condizioni dell’operazione. Non c’è ancora una trattativa, ma il nome del trequartista inglese è finito concretamente sul tavolo della dirigenza rossonera. Che in ogni caso dovrà capire se muoversi in fretta, vista la concorrenza di Lipsia, Fulham ed Everton.

MILAN, CHI È ETHAN NWANERI

Classe 2007 ma già tanta esperienza accumulata ad alto livello, oltre che margini di crescita importanti. Nwaneri ha 19 anni, ma da tempo viene considerato uno dei prodotti più preziosi dell’academy dell’Arsenal. E infatti prima del classe 2009 Dowman era Nwaneri il più giovane calciatore ad aver esordito e segnato con i Gunners. Con l'arrivo dei tanti colpi in attacco nell'ultimo anno e mezzo, però, Nwaneri ha trovato poco spazio a Londra, tanto da spostarsi da gennaio a giugno in prestito al Marsiglia; Mikel Arteta ne aveva parlato così ad inizio febbraio: “Per il club e per Ethan la scelta corretta era fargli vivere un ambiente diverso, dargli minuti e responsabilità, preparandolo a tornare qui più pronto”. L'esperienza in Ligue1, però, non è andata esattamente secondo i piani: solo undici presenze, due gol segnati e un assist in 422 minuti totali.

COME GIOCA ETHAN NWANERI

La vera esplosione del giovane Nwaneri è arrivata nella stagione 2024/25. Mikel Arteta, sempre attento allo sviluppo dei giovani calciatori, gli ha concesso tanto spazio tra Premier League, coppe nazionali e Champions League: il risultato finale racconta di un bottino di 37 presenze, 16 da titolare, e 9 gol complessivi. Numeri notevoli per un giocatore che non aveva ancora compiuto 18 anni e che giocava in una squadra di vertice nel campionato migliore al mondo. Nell’agosto del 2025 l’Arsenal lo ha quindi blindato con un nuovo contratto quinquennale, con scadenza nel giugno del 2030.

La scorsa stagione non è andata secondo le aspettative, per vari motivi. Nella prima parte, da agosto a dicembre, Nwaneri ha trovato poco spazio in un'Arsenal che puntava con decisione alla corsa al titolo. A gennaio, abbiamo raccontato, è andato in prestito al Marsiglia per cercare continuità: non l'ha trovata, anche a causa di una situazione ambientale non ideale. Ora è rientrato a Londra: con l'Arsenal che ha comprato Tzolis dal Brugge e che insegue il sogno Vinicius Jr è tutto da capire il suo futuro all'Emirates Stadium.

Un mancino come il suo, che ama partire proprio dal centro destra per puntare la porta, sarebbe l'ideale per il Milan. Non è un calciatore che mette a ferro e fuoco la fascia, ma più un profilo capace di giocare tra le linee avversarie per poi giocare in verticale per il centravanti o allargare sull'esterno di fascia opposta. Più che veloce va definito rapido, soprattutto nel breve: negli spazi congestionati dà il meglio di sé con un grande controllo palla e un'ottima capacità di orientare lo stop grazie ad una buona padronanza del proprio corpo. È bravo nella conclusione da fuori e di solito è molto preciso con il mancino. Avendo giocato ad alti livelli con l'Arsenal di Arteta possiede già consapevolezza in varie situazioni offensive diverse. In cosa può migliorare? Sicuramente nella continuità all'interno della partita. Al Milan porterebbe caratteristiche diverse da quelle di Nkunku e Pulisic, più attaccanti e calciatori da uno contro uno.

Bisognerà capire quale sarà la richiesta dell'Arsenal, che è l'ostacolo principale. Come progetto tecnico invece il Milan gli garantirebbe minuti in Serie A ed in Europa League, oltre alla possibilità di essere allenato da un coach abituato a lavorare con i giovani.

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