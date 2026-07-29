Primo Piano UFFICIALE: Diawara è un nuovo calciatore del Milan. Firma fino al 2031

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Sankhoun Diawara è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il difensore franco-senegalese ha firmato un contratto fino al 2031 come sottolineato nel comunicato ufficiale diramato dal club rossonero.

DIAWARA NUOVO GIOCATORE DEL MILAN, IL COMUNICATO UFFICIALE

Il comunicato ufficiale su Sankhoun Diawara: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sankhoun Diawara dall'ESTAC Troyes, fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento contrattuale.

Nato a Parigi il 13 gennaio 2006, Diawara cresce calcisticamente in Francia nei settori giovanili del FC Solitaires Paris e del CA Paris-Charenton, prima di approdare, nel 2020, nel vivaio del Troyes. Dopo aver completato il proprio percorso di formazione nel Club francese, esordisce in Prima Squadra nel novembre 2024 in Coppa di Francia. Nella stagione successiva colleziona 17 presenze tra campionato e coppa nazionale, contribuendo alla promozione del Troyes in Ligue 1 e alla conquista del titolo di Ligue 2 mettendosi rapidamente in evidenza come uno dei giovani difensori più promettenti del campionato.

Difensore mancino, Diawara abbina qualità tecniche, forza fisica e personalità, caratteristiche che ne fanno un giovane di grande prospettiva, già protagonista del calcio professionistico francese e pronto a proseguire il suo percorso in rossonero.

Sankhoun Diawara indosserà la maglia numero 13.

Il Club rivolge a Sankhoun un caloroso benvenuto".